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نجم الزمالك السابق : فرجاني يطلب ٢ مليون و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده

السبت 27/فبراير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك عن أن فرجاني ساسي النجم الدولي التونسي يطلب الحصول على مليونين و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده مع النادي مؤكدا أنه رقم ضخم جدا.

أوضح عيد أن فرجاني لاعب مهم جدا ولكن الرقم المطلوب لتجديد عقده صعب للغاية وسيحدث أزمة في رواتب لاعبي فريق الكرة ولابد من إيجاد حل وسط لتلك المشكلة.

عيد أكيد أن هناك محاولات حاليا لإيجاد حل وسط وساسي يرحب بتجديد عقده مع النادي والاستمرار في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بالجمهور الأبيض.

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