نجم الزمالك السابق : فرجاني يطلب ٢ مليون و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده

كشف نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك عن أن فرجاني ساسي النجم الدولي التونسي يطلب الحصول على مليونين و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده مع النادي مؤكدا أنه رقم ضخم جدا.