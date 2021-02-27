Advertisements

6 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية الامتداد القانوني لعقد الإيجار

السبت 27/فبراير/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements



حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 126 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنه من الإمتداد القانوني لعقد الإيجار وتنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

أخبار تهمك

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم

تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 37 دقيقة

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 21 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ ساعة و نصف

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

04:50 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»