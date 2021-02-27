Advertisements

البورصة تربح 12.2 مليار جنيه خلال الإسبوع

السبت 27/فبراير/2021 - 05:16 م
البورصة المصرية - ارشيفية
البورصة المصرية - ارشيفية
الفجر الاقتصادي
Advertisements

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.


فيما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.
 
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 510.9 مليار جنيه إلى 520.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي لـ بورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%.
 

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 50.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 59.8 مليون ورقة منفذة على 3658 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 69.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.2 مليار جنيه، بحجم تداول 2.04 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 126 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.8 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 195.8 ألف عملية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رأس المال السوقي المؤشرات البورصة المصرية الاسهم

أخبار تهمك

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 37 دقيقة

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ يوم

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ أقل من نصف ساعة

تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

منذ ساعة و 19 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ حوالي 4 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

حصاد البورصة .. 1.1 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع .. وتراجع في قيم التداولات

تداولات البورصة تتراجع الي 53.2 مليار جنيه خلال شهر مايو

55.5 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال شهر مايو المنتهي

تداولات البورصة تقفز الي 14.2 مليار جنيه في ختام أول أسبوع من يونيو

مؤشر بورصة النيل يصعد 3.1% خلال أول أسبوع بعد عيد الفطر

حصاد البورصة .. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 7.2% خلال أغسطس الماضي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

04:50 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»