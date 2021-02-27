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البورصة في أسبوع .. قيم التداول تتراجع الي 18.3 مليار جنيه
السبت 27/فبراير/2021 - 05:20 م
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيم التداولات قد تراجعت إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية خلال الأسبوع المنقضي.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 69.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.2 مليار جنيه، بحجم تداول 2.04 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 126 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.8 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 195.8 ألف عملية.
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