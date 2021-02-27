البورصة في أسبوع .. قيم التداول تتراجع الي 18.3 مليار جنيه

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيم التداولات قد تراجعت إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية خلال الأسبوع المنقضي.







