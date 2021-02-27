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المنيا يعبر شبان قنا في القسم الثاني

السبت 27/فبراير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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فاز نادي المنيا، علي فريق شبان قنا، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جمعتهما على ملعب نادي المنيا بمدينه المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021.

وخاض المنيا هذه المباراة بتشكيله مكونه من عبدالكافي رجب، محمد آدم، إسلام طارق، أيمن ناصر، أحمد إسماعيل، محمد شديد، فيصل غريب، محمود عيد بليه، أحمد عصام، كامل احمد، محمد سماره.
 
في حين خاض فريق شبان قنا هذه المباراة بتشكيله مكونه من مبارك عبيد، حازم محمد، عبدالله هاشم، مصطفى السيد، محمد مجدي، أحمد الليسي علي، محمود فرج، حسام محمد، مدحت رمضان، علاء صابر، شهاب شفيق.
 
بدأت المباراه قويه من جانب الفريقين خاصه المنيا، حيث شهدت الدقيقه 16 تصويبه قويه من محمود عيد بليه يتصدي لها حارس شبان قنا ببراعة، ثم في الدقيقة 21 تصويبه لكن بعيده من محمود عيد بليه.

وفي الدقيقة 30 تصويبه قويه من احمد عصام يتصدي لها حارس شبان قنا ببراعة ويخرجها لركنيه، وفي الدقيقة 36 حصل فيصل غريب علي بطاقه صفراء للاعتراض، وفي الدقيقة 41 راسيه من علاء صابر تعلو مرمي المنيا، واحتسب حكم اللقاء دقيقه واحده وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
 
وانطلق الشوط الثاني، حيث شهدت الدقيقه 5 راسيه من شهاب شفيق تعلو المرمي، وفي الدقيقة 10 تصويبه قويه من محمد سماره تخرج لركنيه، لكن بعدها بدقيقه وفي الدقيقة 11 راسيه فتحي عثمان تسكن الشباك محرزا الهدف الأول، وتوقفت المباراه لاكثر من 15 دقيقه لاعتراض الجهاز الفني لشبان قنا علي تواجد الجماهير.

 وفي الدقيقة 30 تصويبه محمد سماره تسكن شباك شبان قنا لكن من الخارج، واحتسب حكم اللقاء 15 دقيقة وقت بدل ضائع حيث شهدت الدقيقه 47 تصويبه قويه من احمد سمير يتصدي لها حارس المنيا ببراعه.

وشهدت الدقيقة 50 إححرز فتحي عثمان الهدف الثاني للمنيا وسط اعتراض لاعبي شبان قنا علي الهدف، عقبها أطلق حكم اللقاء صافره النهايه بفوز المنيا بهدفين نظيفين.
 
وقد أدار المباراه تحكيميا مبروك نبيل حكم ساحه يعاونه كل من شريف حسن مساعد أول، محمد أحمد عبدالحميد مساعد ثان، والحكم الرابع أحمد مصطفى، محمد عبدالكافي مراقب حكام، عبدالنعيم سيد مراقب مسابقات.

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