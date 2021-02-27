Advertisements

خلال اجتماع الهيئة العليا.. "رئيس الوفد": تحملت الإساءة من أجل حماية بيت الأمة

السبت 27/فبراير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، اجتماعًا لها، اليوم السبت، لمناقشة القرارات الأخيرة للحزب، بحضور شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة


من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن المخططات التي كانت تحاك ضد الحزب تستهدف إدخاله في نفق مظلم والاستيلاء عليه لمعاداة الدولة المصرية، وإعادة سيناريو ٢٠٠٦ لحرق الحزب.


ونوه "أبو شقة" بأن الوفديين طلبوا منه الذهاب إلى المقر الرئيسي للحزب للتصدي للمؤامرة التي كانت تحدث من قبل البعض، إلا أنه رفض حتى لا تحدث فوضى ويتحقق غرضهم بتصدير أن الحزب به ثورة وتمرد.

ولفت "أبو شقة" بأنه تحمل جميع الإساءات ليس ضعفًا ولكن لحماية حزب الوفد وحماية الدولة المصرية من محاولات تخريب العمليات الانتخابية في مجلس النواب.

وأشار إلى أنه كان هناك محاولة لاستثارة الوفديين من أجل ضرب الحزب بعد اتفاق الوفد على الحصول على ٢١ مقعدًا بالقائمة الوطنية لمجلس النواب التي يشارك لها ١٣ حزبًا.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه في اجتماع الهيئة العليا يوم ١٥ سبتمبر كانت هناك محاولة لضرب الدولة المصرية وعرض اتجاهات لانسحاب الحزب من القائمة الوطنية برغم أن اللائحة تعطي لرئيس الوفد الحق في اتخاذ القرار في هذا الشأن، إلا أنه طلب أخذ رأي الهيئة العليا في ١٦ سبتمبر ووافق الأغلبية بعدد ٢٥ عضوًا ورفض ١٥ عضوًا، ثم فوجئ بقرارات غير شرعية مصورة في بيت الأمة لتعكس أن الوفد به تمرد وأنه يرفض الدخول في انتخابات مجلس النواب.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 34 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ أقل من ساعة

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 3 ساعات

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ يوم

تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

04:50 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»