الأجانب يستحوذون علي نسبة 9% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع المنقضي

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع .









وإتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 101.6 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 9% من التداولات.





وذكر التقرير الأسبوعي للبورؤصة المصرية ، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 5.5% ، بينما إستحوذ المستثمرين المصريين على 85.5% من التعاملات، بينما لم يُشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم او مبيعاتهم.











