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الأجانب يستحوذون علي نسبة 9% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع المنقضي

السبت 27/فبراير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع .


وإتجهت  تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 101.6 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 9% من التداولات.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورؤصة المصرية ، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 5.5% ، بينما  إستحوذ المستثمرين المصريين على 85.5% من التعاملات، بينما لم يُشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم او مبيعاتهم.



وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.

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