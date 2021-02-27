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50.2 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع المنتهي
السبت 27/فبراير/2021 - 05:26 م
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل، قد سجلت قيمة التداول بنحو 50.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 59.8 مليون ورقة منفذة على 3658 عملية خلال الأسبوع المنتهى.
واستحوذت الأسهم على 46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة
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