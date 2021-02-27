50.2 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع المنتهي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل، قد سجلت قيمة التداول بنحو 50.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 59.8 مليون ورقة منفذة على 3658 عملية خلال الأسبوع المنتهى.





واستحوذت الأسهم على 46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.







