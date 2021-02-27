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عاجل.. مصطفي محمد يقود هجوم جالطة سراي ضد إيرزوروم سبور
السبت 27/فبراير/2021 - 05:30 م
الفجر الرياضي
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أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالطة سراي، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه إيرزوروم سبور، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب تورك تيليكوم آرينا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.
وجاءت تشكيل جالطة سراي كالتالي:
حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا
الدفاع: عمر بايرام – ماركاو – كريستيان ليونداما – دياندري يديلين
الوسط: إويجنكارو إيتوبو – جيدسون فيرنانديش – إيمري كيلينيتش
الهجوم: هنري أونيكورو – أردا توران – مصطفى محمد
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