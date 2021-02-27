٦٨٦٥ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم





فيما كان عدد الحضور ٦٨٦٥، وقد بلغ عدد الغياب ١٥٩، منهم ٢٢ تقدموا بعذر، و١٣٧ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٤ طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة، فيما تم ضبط حالة غش واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها. ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة وذلك في الفترة الصباحية لليوم الأول السبت الموافق ٢٧-٢-٢٠٢١ كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ٧٠٠٦ طالبًا وطالبة.