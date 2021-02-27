ليبرون جيمس يُهاجم إبراهيموفيتش

رفض ليبرون جيمس نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الانتقادات التي وجهها له النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بسبب انشطته السياسية والاجتماعية.





وكان إبراهيموفيتش قد قال في تصريحات لقناة "ديسكفري" التليفزيونية قبل أيام إن ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز وغيره من الرياضيين الذين لهم انشطة مماثلة، عليهم أن يكرسوا انفسهم لرياضاتهم.





ولكن ليبرون جيمس الذي اعتلى منصة التتويج بدوري السلة الأمريكي أربع مرات في مسيرته، والذي قاد حامل اللقب ليكرز للفوز على بورتلاند تريل صباح السبت قال عقب المباراة :"لن أصمت أبدا بشأن الأشياء الخاطئة."





وأضاف :"أتحدث عن شعبي وعن المساواة والعدالة الاجتماعية والعنصرية وقمع الناخبين.. لا يمكن أن ألتزم بالرياضة فقط، لأنني أدرك أهمية هذه المنصة ومدى قوة صوتي من خلالها."





ووصف إبراهيموفيتش النجم جيمس بأنه "استثنائي فيما يفعله"، لكنه أضاف :"افعل ما تجيده. اعمل في الفئة التي تنتمي لها. ألعب كرة القدم لأنني أفضل في لعب كرة القدم، ولست سياسيا. ولو كنت سياسيا، لكنت قد انخرطت في السياسة."





وتابع إبراهيموفيتش :"هذا هو أول خطأ يرتكبه المشاهير عندما يكتسبون الشهرة ويصلون إلى وضع معين. بالنسبة لي، من الأفضل تجنب موضوعات معينة والقيام بما تجيده، وإلا لا تستقيم الامور ."





لكن ليبرون جيمس أشار أيضا إلى أن إبراهيموفيتش، المولود لأبوين من البوسنة وكرواتيا، كان قد اشتكى من العنصرية في السويد قبل أعوام، بسبب أصوله.



