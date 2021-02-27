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تعرف على لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

السبت 27/فبراير/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
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أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت بقاء بورفواد بالقمة ، وبقاء أبو صوير بالمركز الأخير .

هذا وقد تمثلت النتائج في الأتي :

كهرباء الاسماعيلية و رأس البر

شهدت فوز الكهرباء بخماسية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 25 ، فيما تجمد رصيد رأس البر عند النقطة 22 .

دمياط و المطرية
فاز فيها دمياط بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 27 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 12 .

سماد السويس و ميت الخولي
فاز فيها السماد بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 10 ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند النقطة 14 .

بورفواد و أبو صوير
شهدت فوز بورفواد بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 29 ويظل بالمركز الأول بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ، فيما تجمد رصيد أبو صوير عند 5 نقاط

القنطرة غرب و ابو شحاته
فاز فيها القنطرة بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 16 ، فيما تجمد رصيد أبو شحاتة عند النقطة 20 .

غزل دمياط و غزل السويس
فاز فيها غزل دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 11 ، فيما تجمد رصيد الثاني عند النقطة 7 .

الشهداء و النوبة
تعادل فيها الفريقين بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 23 ، ووصل رصيد النوبة للنقطة 25 .

ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :

1 - بورفؤاد 29 نقطة
2- دمياط 27 نقطة
3- النوبة 25 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 25 نقطة
5-الشهداء 23 نقطة
6- رأس البر 22 نقطة
7- أبو شحاتة 20 نقطة
8- الرباط و الأنوار 18 نقطة
9- القنطرة 16 نقطة
10 - ميت الخولي 14 نقطة
11_ المطرية 12 نقاط
12 - غزل دمياط 11 نقاط
13- سماد السويس 10 نقاط
14- غزل السويس 7 نقاط
15- أبو صوير 5 نقاط

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