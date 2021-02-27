تعرف على لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث





أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت بقاء بورفواد بالقمة ، وبقاء أبو صوير بالمركز الأخير .



هذا وقد تمثلت النتائج في الأتي :



كهرباء الاسماعيلية و رأس البر



شهدت فوز الكهرباء بخماسية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 25 ، فيما تجمد رصيد رأس البر عند النقطة 22 .



دمياط و المطرية

فاز فيها دمياط بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 27 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 12 .



سماد السويس و ميت الخولي

فاز فيها السماد بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 10 ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند النقطة 14 .



بورفواد و أبو صوير

شهدت فوز بورفواد بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 29 ويظل بالمركز الأول بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ، فيما تجمد رصيد أبو صوير عند 5 نقاط



القنطرة غرب و ابو شحاته

فاز فيها القنطرة بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 16 ، فيما تجمد رصيد أبو شحاتة عند النقطة 20 .



غزل دمياط و غزل السويس

فاز فيها غزل دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 11 ، فيما تجمد رصيد الثاني عند النقطة 7 .



الشهداء و النوبة

تعادل فيها الفريقين بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 23 ، ووصل رصيد النوبة للنقطة 25 .



ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



1 - بورفؤاد 29 نقطة

2- دمياط 27 نقطة

3- النوبة 25 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 25 نقطة

5-الشهداء 23 نقطة

6- رأس البر 22 نقطة

7- أبو شحاتة 20 نقطة

8- الرباط و الأنوار 18 نقطة

9- القنطرة 16 نقطة

10 - ميت الخولي 14 نقطة

11_ المطرية 12 نقاط

12 - غزل دمياط 11 نقاط

13- سماد السويس 10 نقاط

14- غزل السويس 7 نقاط

15- أبو صوير 5 نقاط