مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

أبدى مسؤولي النادي الأهلي أهتمامهم باللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني، نجم سيمبا التنزاني، للتعاقد معه في الموسم المقبل.





وأشار مصدر مسؤول داخل سيمبا، أن اللاعب الموزمبيقي نال اهتمام مسئولي الأهلي المصري، بعد تألقه في لقاء الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه صاحب هدف فوز فريقه.





وتابع المصدر : "الأهلي ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم ميكيسوني، بل يهتم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي".



