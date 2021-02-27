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مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

السبت 27/فبراير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أبدى مسؤولي النادي الأهلي أهتمامهم  باللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني، نجم سيمبا التنزاني، للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار مصدر مسؤول داخل سيمبا، أن اللاعب الموزمبيقي نال اهتمام مسئولي الأهلي المصري، بعد تألقه في لقاء الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه صاحب هدف فوز فريقه.

وتابع المصدر : "الأهلي ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم ميكيسوني، بل يهتم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي".

وأتم المصدر أن سيمبا لن يتنازل عن اللاعب بأقل من مليون دولار، موضحًا أن سيمبا لن يقف في طريق مستقبل اللاعب، حال حصوله على عرض مناسب ماليًا

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دوري ابطال افريقيا الاهلي ضد سيمبا

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