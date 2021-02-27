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بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم

السبت 27/فبراير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، يرافقه الدكتور كمال غلاب عميد المعهد، والدكتور محمود عبد الفتاح وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وذلك مساء اليوم السبت.

صرح الدكتورأحمد جابر شديد،أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، والتنبيه على الطلاب بالالتزام بالضوابط العامة للامتحانات.
 
وأضاف أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات بالمعهد بلغ ١٩٠ طالبًا وطالبة، مقسمين على النحو التالي:

دبلومة إدارة المستشفيات ١٤١، دبلومة السياسة والقانون ٢١، دبومة نظم المعلومات الجغرافية ١٧، دبلومة البيئة الزراعية والأمن الغذائي ٢، دبلومة دراسات وبحوث النقل ٥، دبلومة المياه والتربة ٤، إضافة إلى ٦ طلاب بمرحلة الماجستير وطالب واحد بمرحلة الدكتوراه.
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم

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