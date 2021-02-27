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باتشيكو يواصل الاستعداد لوادي دجلة بمران بدني قوي

السبت 27/فبراير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ووضع البرتغالي بيدرو مدرب الأحمال برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين، وأدى لاعبي الأبيض بعض التدريبات الخفيفة، وذلك في إطار البرنامج المتبع للتغلب على الإجهاد بسبب ضغط المباريات. 

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك ومدحت عبد الهادي المدرب العام على متابعة الفقرة.

كما أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سلبية مسحة اللاعبين الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

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