Advertisements

نتائج الجولة 14 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث

السبت 27/فبراير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
شهدت الجولة الرابعة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي انتهت مبارياتها قبل قليل غزارة تهديفية بين فرق المقدمة التي تنافس علي صدارة المجموعة.


واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق المدينة المنورة علي نظيره فريق نادي الهلال، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخير


وواصل فريق مركز شباب الزهراء صحوته وحقق فوز هام علي نادي قوص بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب المدينة الرياضية بالطود.



ونجح فريق نادي النصر للتعدين في تحقيق فوز كبير علي فريق جمهورية دراو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.



وفاز فريق مركز شباب ادفو علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب ادفو.


وتختتم مباريات الجولة غدا الاحد، بمواجهة فريق نادي الاقصر، امام نظيره فريق نادي وادي النيل، التي يحتضنها ملعب الاول.


فيما يواجه فريق ابو الريش، نظيره فريق نادي التحرير باسوان والتي يستضيفها ملعب نادي ابو الريش في الثانية والنصف من عصر غدا.


الترتيب

1_لمدينة المنورة 33 نقطة

2_الاقصر 27 نقطة

3_التحرير25 نقطة

4_التعدين25 نقطة

5_شباب ادفو24 نقطة

6_شباب الزهراء 18 نقطة

7_ابو الريش 17 نقطة

8_قوص 15 نقطة

9_شبان اسنا15 نقطة

10_وادي النيل 13 نقطة

11_جمهورية دراو 9 نقاط

12_الهلال 6 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 39 دقيقة

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ أقل من ساعتين

تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

منذ ساعة و 21 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ يوم

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ حوالي 4 ساعات

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

04:50 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»