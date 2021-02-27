نتائج الجولة 14 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث

شهدت الجولة الرابعة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي انتهت مبارياتها قبل قليل غزارة تهديفية بين فرق المقدمة التي تنافس علي صدارة المجموعة.





واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق المدينة المنورة علي نظيره فريق نادي الهلال، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخير





وواصل فريق مركز شباب الزهراء صحوته وحقق فوز هام علي نادي قوص بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب المدينة الرياضية بالطود.







ونجح فريق نادي النصر للتعدين في تحقيق فوز كبير علي فريق جمهورية دراو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.







وفاز فريق مركز شباب ادفو علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب ادفو.





وتختتم مباريات الجولة غدا الاحد، بمواجهة فريق نادي الاقصر، امام نظيره فريق نادي وادي النيل، التي يحتضنها ملعب الاول.





فيما يواجه فريق ابو الريش، نظيره فريق نادي التحرير باسوان والتي يستضيفها ملعب نادي ابو الريش في الثانية والنصف من عصر غدا.





الترتيب



1_لمدينة المنورة 33 نقطة



2_الاقصر 27 نقطة



3_التحرير25 نقطة



4_التعدين25 نقطة



5_شباب ادفو24 نقطة



6_شباب الزهراء 18 نقطة



7_ابو الريش 17 نقطة



8_قوص 15 نقطة



9_شبان اسنا15 نقطة



10_وادي النيل 13 نقطة



11_جمهورية دراو 9 نقاط



12_الهلال 6 نقاط