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هل يصلي الله على غير النبي؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 05:38 م
رقية جمال
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض لم يكن يعلم بتصريحه بأنه يجوز الصلاة على كل مسلم بكلمة الصلاة على الرسول –صلى الله عليه وسلم- كأن يقول اللهم صلي على فلان.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه كان متصور انه يقول معلومة بديهية، ولكن اكتشف أن الكثيرون لا يعلموا هذه المعلومة، ولا يعلمون أنه يجوز الصلاة على غير رسول الله – صلى الله عليه وسلم- رغم أنهم يرددونها في تكبيرة العيد " اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرًا"، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يُصلى على غير النبي.

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