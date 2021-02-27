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نائب بـ "الشيوخ": مصر تقود قاطرة التنمية الاقتصادية من بوابة التصنيع المحلي

السبت 27/فبراير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة بدعم الصناعات المحلية وذلك وفقا للأرقام والاحصائيات الأخيرة التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والتي أكدت زيادة قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة 163.8%، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 20192020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 20182019.


وأضاف "محسن" في تصريحات له، اليوم السبت، أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل لـ 6.3% خلال عام 20192020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، كما بلغت الزيادة في استثمارات الصناعات التحويلية 7 أضعاف قيمتها منذ 6 سنوات، حيث سجلت 49 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه عام 2013 2014.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسعى للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية كأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث وضعت الحكومة استراتيجية وخطة منهجية للنهوض بالقطاع وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.


وأشار النائب، إلى أن دعم الصناعات المحلية يحقق العديد من الفوائد، أبرزها: دعم الاقتصاد المصري خاصة في مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا على سبيل المثال، بجانب توفير آلاف فرص العمل للشباب بالمشروعات الصناعية، فضلا عن دعم الاستثمار وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق.

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