عاجل.. التعليم تعلن عن تعديلات في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، وعليه فإن الطلاب في المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن قرار جديد وهو أنه إبتداءً من الغد الأحد ٢٨ فبراير سيتم تقسيم حضور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على حسب المحافظة.