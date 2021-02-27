بسبب نقص توريد الإكترونيات.. تيسلا تعلن انخفاض إنتاج موديل 3

أعلنت شركة تسلا عن خفض إنتاج سيارتها موديل 3 في مصنها في كاليفورنيا، وذلك بسبب نقص توريدات الشرائح الإلكترونية اللازمة للسيارة، وهذا الخيار الوحيد المتوفر للشركة.





كما الإنتاج سيظل منخفضًا حتى الأسبوع الأول من مارس حيث ستعيد الشركة النظر في ذلك، أما عن سبب نقص الشرائح الإلكترونية فيعود حسب بعض المصادر إلى سوء الظروف الجوية ما يؤثر على حركة الملاحة والشحن البري والبحري.



