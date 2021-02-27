Advertisements

بسبب نقص توريد الإكترونيات.. تيسلا تعلن انخفاض إنتاج موديل 3

السبت 27/فبراير/2021 - 05:37 م
تسلا 3 - صورة أرشيفية
تسلا 3 - صورة أرشيفية
Advertisements
أعلنت شركة تسلا عن خفض إنتاج سيارتها موديل 3 في مصنها في كاليفورنيا، وذلك بسبب نقص توريدات الشرائح الإلكترونية اللازمة للسيارة، وهذا الخيار الوحيد المتوفر للشركة.

كما الإنتاج سيظل منخفضًا حتى الأسبوع الأول من مارس حيث ستعيد الشركة النظر في ذلك، أما عن سبب نقص الشرائح الإلكترونية فيعود حسب بعض المصادر إلى سوء الظروف الجوية ما يؤثر على حركة الملاحة والشحن البري والبحري.

ويشار إلى أن اسهم تيسلا بدأت بالانخفاض بعد أن وصلت لمستويات قياسية، وخسرت تسلا نسبة 6.77% من قيمة الأسهم.

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ أقل من نصف ساعة

تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 21 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ يوم

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ ساعة و نصف

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

04:50 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»