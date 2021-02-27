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الحمام يواجه دمنهور في لقاء مرتقب بالقسم الثاني

السبت 27/فبراير/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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أختتم نادي الحمام استعدادتة لمواجه دمنهور عصر الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وأشتمل المران الذي قاده أيمن الجمل المدير الفني للفريق، وناصر بسيس المدرب العام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي علي بعض الجمل التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها غدا في المباراة التي يسعي فيها الفريق المطروحي للفوز والعودة بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركز الفريق في الجدول.

وحث أيمن الجمل قبل بداية المران اللاعبين علي السعي والإجتهاد للفوز والعودة بالثلاث نقاط وإهدائة لجمهور الحمام المتعطش للإنتصارات ، وتحسين موقع الفريق الذي لايليق تماما بالنادي واللاعبين الموجودين بالفريق.

ويسافر الفريق مساء اليوم للمبيت بأحد الفنادق بدمنهور إستعدادا لمباراة الغد.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 7 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.

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