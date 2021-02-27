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مذيعة بنشرة "التاسعة" تضع "روج" أثناء التصوير..تفاصيل (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت إحدى مذيعات نشرة "التاسعة" الجدل على القناة الأولى المصرية، بسبب وضعها "روج" في النشرة وأثناء التصوير مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعجبون من هذا الفعل.

واستخدمت المذيعة أميمة قلم "الروج" من خلال إخراجه في بداية النشرة ووضعته أمام المشاهدين.

وكانت أبرز التعليقات الساخرة من المذيعة ما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".

وذكرت مصادر صحفية أن الإخراج والتصوير خان المذيعة في حين اعتقدت أن كادر الكاميرا ليس عليها مما جعلها تفعل ذلك.

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