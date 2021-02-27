فوز الإتصالات والقومي وتعادل أكتوبر وهزيمة الصيد بالقسم الثالث





اختتمت اليوم السبت، مباريات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



حيث فاز الإتصالات خارج الديار على المعادي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عبد الرحمن فؤاد (بودي).



وفاز القومي على جولدي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب علي سيد فى الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة.



وخسر الصيد على ملعبه امام كاسكادا، بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي كاسكادا اللاعب إبراهيم ضيوف، بينما سجل هدف الصيد اللاعب محمد سيف.



وفاز الصف على ملعبه امام جينيس، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب هاني فصيح.



إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:



البدرشين 4-4 أكتوبر

مستقبل وطن 1-1 أبو النمرس

أوسيم 0-0 بشتيل

العياط 1-2 حلوان العام



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الاتصالات 42 نقطة

2- القومي 32 نقطة

3- كاسكادا 30 نقطة

4- المعادي 27 نقطة

5- أبو النمرس 25 نقطة

6- مستقبل وطن 23 نقطة

7- جولدي 20 نقطة

8- حلوان العام 20 نقطة

9- العياط 20 نقطة

10- البدرشين 19 نقطة

11- جينيس 17 نقطة

12- بشتيل 15 نقطة

13- أوسيم 14 نقطة

14- الصيد 13 نقطة

15- الصف 12 نقطة

16- أكتوبر 10 نقاط