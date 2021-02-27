أهالى الفيوم يشيعون جثمان أرملة رئيس مصر الأسبق صوفي أبو طالب (صور)



وتمت تأدية صلاة الجنازة على جثمان الراحلة بمسجد القرية بحضور الأهالى، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.



حيث كانت أسرة الدكتور صوفي أبوطالب، رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، قد أعلنت عن وفاة زوجته السيدة وافية أحمد العطيفى، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.



وقال حسام أبو طالب، حفيد الدكتور صوفي أبو طالب: إنّ الوفاة طبيعية، لافتًا إلى أنّها توفيت في منزلها بالقاهرة، وأنّ جثمانها الآن في طريقه إلى قرية أبو طالب بمركز طامية بمحافظة الفيوم، لتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، عقب صلاة العصر.



وأشار «أبو طالب» إلى أنّ العزاء سيكون قاصرًا على المقابر فقط، ولن يتم إقامة أية سرادقات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ووفية العُطيفي هي شقيقة الدكتور جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب ووزير الإعلام الأسبق، والمستشار أحمد صفاء الدين العطيفي، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار عمر العطيفي، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق.



وكان الدكتور صوفي أبو طالب وزوجته السيدة وفية العُطيفي، قد رُزقوا بولدين وبنتين، وهما الدكتور حسين أبو طالب أستاذ جراحة المسالك البولية بطب الزقازيق سابقًا، والدكتور أحمد أبو طالب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمستشار بمركز معلومات مجلس الوزراء وزوج المستشارة نعمت العطيفي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وابتسام أبو طالب المستشار ووكيل الوزارة بالهيئة العامة للإستثمار سابقًا، ونعمة أبو طالب بمجلس الوحدة الإقتصادية جامعة الدول العربية سابقًا وزوجة المستشار محمد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ورئيس التفتيش سابقًا.



شيع أهالى قرية أبو طالب التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم، منذ قليل، جثمان أرملة المرحوم الدكتور صوفى ابو طالب، رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق، ورئيس مجلس الشعب الأسبق السيدة وافية أحمد العطيفى، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.