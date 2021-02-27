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عاجل.. ديمبلي يسجل الهدف الأول لبرشلونة ضد إشبيلية (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الهدف الأول لفريقه أمام إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد انفراد عثمان ديمبلي بحارس إشبيلية ياسين بونو سددها مباشرة في الشباك الأندلسية.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة وبفارق نقطتين فقط، أمام إشبيلية، صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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