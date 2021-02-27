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اليوم .. بدء عرض حكاية "المتخصصة" ثالث حكايات "حلوة الدنيا سكر"

السبت 27/فبراير/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ اليوم قناة "dmc" عرض الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل "حلوه الدنيا سكر" أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد، وتحمل الحكاية اسم "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الكوميدي أحمد سلطان.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.


وروجت هنا الزاهد للحكاية الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشرت صوره لها برفقة الفنان أحمد سلكان وكتبت عليها: "الحدوتة التانية بكره (المتخصصة).. دى من أكتر الشخصيات اللى بحبها وتعبت فيها جدا ويارب تعجبكم.. هنادى عبد الظاهر".


وأعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال حول حكايات "ساندى كراش"و"الجريمة لا تفيد"، التي قدمتها من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، المعروض حاليا على شبكة قنوات dmc، ووجهت الشكر لأكثر من 50 مليون مشاهد تابعوا حلقات الحكاية الأولى، مشيرة إلى أنه دفعة كبيرها لها وفريق العمل.
فيما نشر أحمد سلطان صورًا تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، وشقيقتها فرح الزاهد، وعلق عليها قائلًا: "بصراحة مش متعود أكتب قبل الشغل لكن لازم أشكر من يستحق الشكر كل الناس المحترمة اللي اتشرفت بالشغل معاهم، ولو الناس متعودة تكتب الجملة دي مجاملة، ولكن مع هذا الفريق المحترف المحترم الكلام بيكون في محله شكرًا k media شكرًا لكل فريق الإنتاج المحترم وشكرًا لفريق الإخراج العالمي المحترفين".


وأضاف: "حقيقي كان شرف ليا إني اشتغلت مع فريق قلبه علي الشغل وبيحبو شغلهم كده، واتعلمت منكم كتير، وعلي فكرة إنتو معاكو حلوة الدنيا سكر بجد، وأتمني أكون ضيف خفيف وأوعد كل الناس هتتبسطو جدًا بإذن الله".


فيما أكد المخرج خالد الحلفاوي أن حكاية "المتخصصة" بها الكثير من الكوميديا التي يفتقدها الجمهور، مؤكدا أن الجمهور سيفاجأ بكمية الضحك الكبيرة في الحكاية التي يبدأ عرضها اليوم.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وإنتاج k media كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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