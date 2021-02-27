خالد الجندي: دخول الجنة برحمة الله وليس بأعمال البشر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه لا يجوز المغفرة لغير مؤمن، ولكن الرحمة تشمل المؤمن وغير المؤمن، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى قد يخفف عن المعذب في جهنم بسبب أعماله الصالحة في الدنيا، مستنكرًا نفي البعض للرحمة عن الكافر، معقبًا: "مش عارف ليه مع أن اللي دخلوا الجنة ميستهلوهاش".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " سدِّدوا وقارِبوا وأبشِروا؛ فإنه لا يُدخِل أحدًا الجنةَ عملُه، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يَتغمدَني اللهُ بمغفرة ورحمة"، وهذا يعني أن دخول الجنة يكون برحمة الله وليس بأعمالنا، معقبًا: "ليه عايز أهل النار يتحرموا من رحمة الله"، منوهًا بأنه لو كان هناك اثنين كفار مخلدين في النار ولن يخرجوا منها، ولكن أحدهما كان يعطف على الأرامل والمساكين ويبني مستشفيات ومدارس وكريم مع الناس، والأخر كان بخيل ويسرق الناس، ولكن هل يستويان في شدة العذاب؟، فالأول يكافأ بتخفيف العذاب لكنه لن يخرج من النار.

