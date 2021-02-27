تضامن البرلمان تطالب "الصحة" بتوضيح ملفات ألبان الأطفال وعدد المواليد المستفيدين



عقدت لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم السبت، لمناقشة 8 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الإدلاء له وإعداد تقرير حوله



من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن خفض عدد المواليد 500 ألف طفل عن طريق إنشاء مستشفيات صحة وتنمية الأسرة بعدد 368 مستشفى الذى ورد فى بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمام مجلس النواب هو إنجاز كبير إذا صح للمساهمة فى الحد من الزيادة السكانية.



وأشاد القصبى، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة بيان الوزيرة بإعلان الوزارة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم النسل والأسرة بتكلفة 634 مليون و401 ألف جنيه وهو ما ساعد على تخفيض عدد المواليد.



وطالب القصبى، الوزارة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد والسُبل الحديثة والوسائل الجديدة لتنظيم النسل، متسائلا: أين يتم توزيع تلك الوسائل وكيفية توصيلها واختيار المناطق والمستهدفة؟، وما هى أحدث هذه الوسائل؟.



وناقشت لجنة التضامن بحضور ممثلى وزارة الصحة القضايا التى وردت بالبيان الذى ألقته الوزيرة أمام البرلمان ومنها أبرز القضايا حول التوسع فى التطعيمات بتكلفة مليار و186 مليون جنيه وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات استفاد منها 632 ألف مريض حيث تم إجراء نحو 608 ألف عملية جراحية.



وانتقد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى عبد الهادى القصبى، ما ورد ببيان وزيرة الصحة المعروض على اللجنة بسبب عدم وجود توضيحات فى ملفات ألبان الأطفال الذى عرض على اللجنة بـ 5 مليون عبوة متاحة لـ 500 ألف طفل، وما أطلق عليه اليبان المخزون الاستراتيجى.



وطالبت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى بتوضيح من وزيرة الصحة حول الاحتياج الكلى وعدد الأطفال المستفيدة وهل يتم تغطية كافة المواليد أم لا؟، وهو غير واضح فى بيان الوزيرة المعروض على اللجنة.



كما طالبت اللجنة ببيان توضيحى حول ما ورد فى بيان وزيرة الصحة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم الأسرة بتكلفة 634 مليون جنيه فى حين أنه يوجد عجز لوسائل تنظيم الأسرة داخل الوحدات الصحية، مطالبًا بالكشف عن آليه توزيع تلك الوسائل؟، وأين يتم توزيعها؟، وما هى الفجوة بين الطلب والعرض؟

