أول ظهور لعمرو أديب عقب تعرضه لحادث

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة شكر للرئيس السيسي، ولكن من سأل عليه في وقت أزمته وذلك في أول ظهور له عقب تعرضه لحادث سيارة.



وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية": "كل شيء حصلي كان جيد ومفرح ولا استطيع إلا أن أسجد لله شاكرًا على نعمة الحنية والطبطبة، ودا دين في رقبتي".



يذكر أن الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث سير في الفترة الماضية، مما أدى إلى توقف برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc".