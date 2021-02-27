Advertisements

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

السبت 27/فبراير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسئولين.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما الحي الدبلوماسي، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مركز النقل المتكامل الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، فضلًا عن شبكة الطرق في محيط القاهرة الكبرى، والاستغلال الامثل لمساحات الاراضي علي جانبي المحاور الجديدة التي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث وتوفير استهلاك الوقود.

وقد وجه الرئيس باستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك بالنظر إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخم على كافة رقعة الجمهورية.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 4 ساعات

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ديمبلي يسجل الهدف الأول لبرشلونة ضد إشبيلية (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ 37 دقيقة

أهالى الفيوم يشيعون جثمان أرملة رئيس مصر الأسبق صوفي أبو طالب (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 22 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

06:01 م

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

05:58 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»