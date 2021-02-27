30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة





حدد مسؤولو النجوم برئاسة محمد الطويلة، سعر بيع كريم فؤاد ظهير الفريق الكروي الأول بالنادي المعار إلى إنبي البترولي ء بهم إهتمام الأهلي بضم الاعب.





سعر بيع كريم فؤاد للأهلي





وترددت عدة أنباء في القارة الأخيرة بشأن توقيع كريم فؤاد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار إلى إنبي للنادي الأهلي تمهيدا لضمه في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضح الطويلة، في تصريحات تلفزيونية أن كريم فؤاد ومسؤولي النادي الأهلي سيضعا أنفسهم في أزمة كبيرة، حال توقيع اللاعب للأحمر، في الفترة الأخيرة.





وأكد رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، أن كريم فؤاد تلقى عرضا خارجيا من البرتغال ولكن جائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون إتمام الأمر.





وأكمل الطويلة أن مسؤولي إنبي لم يطلبوا تفعيل عقد شراء كريم فؤاد حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه حال أراد البترولي شراء الاعب عليه دفع مبلغ 15 مليون جنيه حسب نصوص الاتفاق في العقد.





وأتم رئيس النجوم موضحا أن ناديه لن يتنازل عن بيع كريم فؤاد بمبلغ اقل من 25 مليون جنيه أو 30 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لأي ناد يريد ضم اللاعب.



