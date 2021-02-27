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تعرف على المدرب الأقرب لخلافة مورينيو في توتنهام
السبت 27/فبراير/2021 - 06:01 م
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، إلى أن مدرب لايبزيج يوليان ناجلزمان، مهتم بتدريب توتنهام، في حال أقبل الأخير على إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ناجلزمان سيفكر في تولي منصب مدرب توتنهام في حال كان متاحًا، علما بأن عقده مع لايبزيج يمتد حتى العام 2023.
ويعاني توتنهام حاليًا، من سوء النتائج حيث يحتل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد نية لدى النادي للاستغناء عن مورينيو، ويرتبط اسم المدرب الألماني، البالغ 33 عامًا، مع توتنهام، ويبدو مهتمًا بفكرة الانتقال إلى عالم الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن إدارة لايبزيج، أكدت في وقت سابق وجود اهتمام من قبل أندية أخرى بخدمات ناجلزمان، لكنها دعت المدرب الشاب للبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده.
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