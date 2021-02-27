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تليجرام بطل تريند اليوم بسبب تحديثه الجديد.. "خطف" مستخدمي "واتس اب"

السبت 27/فبراير/2021 - 06:01 م
تليجرام - صورة أرشيفية
تليجرام - صورة أرشيفية
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تصدر تطبيق تليجرام مؤشرات بحث جوجل اليوم في مصر، وذلك بسبب تحديثه الجديد، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي أبرز مميزات تحديث تليجرام الجديد.

مميزات تحديث تليجرام الجديد

أتاح تطبيق تليجرام Telegram بخيارات للحذف التلقائي للرسائل وانتهاء صلاحية روابط الدعوة ومجموعات جديدة غير محدودة على تطبيق المراسلة الخاص. وذلك بسحب موقع "the vetege".

وتأتي عذع الخطوة من تليجرام بعد أزمة واتساب في تحديثها الجديد حول سياسة خصوصية، والتي أجلت طرحه، بسبب إقبال المستخدمين على تطبيق سيجنال للتراسل الفوري.
 
وهناك ميزة جديدة، وهي إضافة خيار اختفاء الرسائل في أي نوع من أنواع الدردشة السرية المشفرة في Telegram، ومتاحة لنظامين أندرويد وiOS، كما يمكن الحذف التلقائي داخل الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو أسبوع بعد إرسال الرسائل. 

 
ويذكر أن العديد من المستخدمين تركوا تطبيق "واتس آب" وانضموا الي تليجرام خوفًا على خصوصية رسائهم من التسريب.
 
ولم يقدم تليجرام ميزة يتوقعها العديد من المستخدمين على المستوى العالمي مثل التشفير من طرف إلى طرف، ولكن يتم تشفير جميع الرسائل على تلجيرام "Telegram" تقنيًا لكن الدردشات السرية هي الوحيدة التي يمكن عرضها حصريًا على أجهزة الأشخاص المشاركين. 

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