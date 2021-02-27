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500 ألف دولار يلم شمل ليدي جاجا بكلبيها عقب خطفهما
السبت 27/فبراير/2021 - 07:44 م
مي مرسي
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عاد إلى النجمة العالمية ليدي جاجا، كلبيها الضائعان "كوجي وجوستاف" واللذان تم اختطافهما يوم الأربعاء الماضي مما جعلها تضع مبلغ قدره 500 ألف دولار لمن يجدهم.
ووجدت الكلبان سيدة، وقامت بتسليمهم للشرطة ولكن لم تكشف الشرطة عن هويتها.
وكان المسئول عن تنزههما ويدعى "رايان فيشر" يسير بهما في الشارع، وأطلق عليه الرصاص، وهو الآن يتلقى العلاج في المستشفى.
وحزنت ليدي جاجا كثيرا بسبب فقدانها كلبيها مما جعلها تضع لهما مبلغلا ضخما لإعادتهما.
ووجدت الكلبان سيدة، وقامت بتسليمهم للشرطة ولكن لم تكشف الشرطة عن هويتها.
وكان المسئول عن تنزههما ويدعى "رايان فيشر" يسير بهما في الشارع، وأطلق عليه الرصاص، وهو الآن يتلقى العلاج في المستشفى.
وحزنت ليدي جاجا كثيرا بسبب فقدانها كلبيها مما جعلها تضع لهما مبلغلا ضخما لإعادتهما.
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