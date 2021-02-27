محافظ الجيزة يجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لبحث التعاون

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إجتماعآ مع نواب مجلس الشعب عن دوائر بولاق الدكرور والوراق وأوسيم وكرداسة والهرم وأكتوبر والجيزة والدقي والعجوزة وعدداً من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة، بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.



وخلال الإجتماع أشار محافظ الجيزة، على ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجهازين التشريعي والتنفيذي مع إشراك نواب البرلمان والشيوخ في وضع الدراسات والخطط التي تتم علي أرض الواقع للوقوف على الإحتياجات والأولويات الأساسية التي تمس حياة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى الحياة المعيشية.



وأشار محافظ الجيزة، أنه سعياً للقضاء على البيروقراطية وتماشياً مع إتجاه الدولة لرقمنة كافة المصالح الحكومية فإن محافظة الجيزة تعمل حاليا على تطوير كافة المراكز التكنولوجية بكل الأحياء والمراكز تخفيفاً علي المواطنين في سرعة إنهاء مصالحهم اليومية من خلال التقنيات الحديثة بالإشتراك مع وزارة التخطيط.



وأكد المحافظ أننا جميعاً يداً بيد نسعي لخدمة وطننا الحبيب مصر وأن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة السياسية لرفع معدلات التنمية بكافة القطاعات، وأنه لا يتواني عن إتخاذ أية إجراءات رادعة تجاه المتقاعسين عن أداء أعمالهم المكلفين بها .

ومن جانبهم عبر نواب الشعب عن تقديرهم للتجاوب الجارى بين كافة القيادات والمديريات الخدمية بالمحافظة في تلبية مطالب المواطنين، مطالبين بأهمية ترسيخ التعاون على كافة المستويات والإستجابة السريعة لما يتم عرضه من مشكلات عامة للعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.