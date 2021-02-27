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"بالشواهد والأدلة".. تقرير يكشف كيف ساعدت الإمارات الشعب الصومال

السبت 27/فبراير/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
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 كشفت تقارير بأنه على مدار السنوات الأخيرة عملت الإمارات على دعم الصومال حيث أبو ظبي قدمت قرابة مليار درهم للصومال في ٧ سنوات و كانت سند للصوماليين وقت انتشار المجاعة لبلادهم و حفرت آبار لاستخراج المياة لإنقاذ الصوماليين من العطش ومدت جسور برية وبحرية لإمداد الصومال بالمساعدات الغذائيةو وقفت بجوار البلد الأفريقي لمواجهة كورونا ببناء مستشفيتان.

 

 

 

وسخرت الإمارات، المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية لمحاربة الجفاف والعطش في الصومال، منذ التسعينيات عبر الهيئات الخيرية الإماراتية .

 

 

 

وكانت الإمارات، أسست العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في الصومال للحد من وطأة المعاناة نتيجة المجاعات والعطش.

 

 

 

وقد عززت الإمارات من خلال مؤسساتها الخيرية عملياتها الإغاثية لتنفيذ مشروع لمحاربة العطش في شمال وجنوب الصومال، يوفر المياه الصالحة للشرب لسكان المناطق المتضررة بالجفاف عبر صهاريج كبيرة تجلب المياه من مصادرها البعيدة، لإيصالها إلى المتأثرين في أماكنهم

 

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