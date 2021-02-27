انفوجراف انفوجراف Advertisements "بعد ادعاءته عن الإمارات".. صفات أطلقت على وزير الاعلام الصومالي (انفوجراف) السبت 27/فبراير/2021 - 06:15 م Advertisements أخبار تهمك عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق منذ ساعتين و 22 دقيقة عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص منذ يوم عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منذ ساعة و 15 دقيقة عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي منذ ساعة و 24 دقيقة 30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة منذ 34 دقيقة مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا منذ ساعة عاجل.. ديمبلي يسجل الهدف الأول لبرشلونة ضد إشبيلية (فيديو) منذ ساعة الا ربع عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي منذ حوالي 4 ساعات قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير منذ حوالي 21 ساعة أهالى الفيوم يشيعون جثمان أرملة رئيس مصر الأسبق صوفي أبو طالب (صور) منذ ساعة الا ربع تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي منذ حوالي 6 ساعات وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ حوالي 6 ساعات فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث منذ أقل من ساعتين عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية منذ 37 دقيقة Advertisements