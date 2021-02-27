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فوز المراغةوشباب سوهاج وتعادل شبان المراغة وقفط بالقسم الثالث
السبت 27/فبراير/2021 - 06:18 م
عاطف الشعيني
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اختتمت اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة عشر، للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.
واسفرت نتائج الجولةعن فوز فريق نادي المراغة بقيادة حسن خيري، المدير الفني للفريق، علي نظيره فريق نادي اهلي المنشأة بهدفين مقابل هدف، والتي استضافها ملعب المراغة.
وفي المباراة الثانية فصل التعادل السلبي بدون اهداف، نتيجة مباراة مركز شباب البلينا امام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، التي جمعت الفريقين بملعب الاول.
وواصل فريق مركز شباب سوهاج صحوته ونجح في تحقيق الفوز علي نظيره فريق نادي ابو تيج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.
وفصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي الشعب بقوص، امام نظيره فريق نادي اخميم، التي اقيمت علي ملعب الاخير.
وانتهت مباراة فريق نادي قفط امام نظيره فريق نادي مكة المكرمة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، والتي استضافها ملعب نادي قفط.
الترتيب
1_البداري 24 نقطة
2_اخميم 24 نقطة
3_شبان المراغة 23 نقطة
4_المراغة20 نقطة
5_اهلي المنشاة 19 نقطة
6_نادي قفط 18 نقطة
7_ابوتيج17 نقطة
8_شباب البلينا 16 نقطة
9_شباب سوهاج 15 نقطة
10_شعب قوص 14 نقطة
11_نادي الرحلات 11 نقطة
12_مكة المكرمة8 نقاط
واسفرت نتائج الجولةعن فوز فريق نادي المراغة بقيادة حسن خيري، المدير الفني للفريق، علي نظيره فريق نادي اهلي المنشأة بهدفين مقابل هدف، والتي استضافها ملعب المراغة.
وفي المباراة الثانية فصل التعادل السلبي بدون اهداف، نتيجة مباراة مركز شباب البلينا امام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، التي جمعت الفريقين بملعب الاول.
وواصل فريق مركز شباب سوهاج صحوته ونجح في تحقيق الفوز علي نظيره فريق نادي ابو تيج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.
وفصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي الشعب بقوص، امام نظيره فريق نادي اخميم، التي اقيمت علي ملعب الاخير.
وانتهت مباراة فريق نادي قفط امام نظيره فريق نادي مكة المكرمة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، والتي استضافها ملعب نادي قفط.
الترتيب
1_البداري 24 نقطة
2_اخميم 24 نقطة
3_شبان المراغة 23 نقطة
4_المراغة20 نقطة
5_اهلي المنشاة 19 نقطة
6_نادي قفط 18 نقطة
7_ابوتيج17 نقطة
8_شباب البلينا 16 نقطة
9_شباب سوهاج 15 نقطة
10_شعب قوص 14 نقطة
11_نادي الرحلات 11 نقطة
12_مكة المكرمة8 نقاط
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