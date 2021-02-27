فوز المراغةوشباب سوهاج وتعادل شبان المراغة وقفط بالقسم الثالث

اختتمت اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة عشر، للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



واسفرت نتائج الجولةعن فوز فريق نادي المراغة بقيادة حسن خيري، المدير الفني للفريق، علي نظيره فريق نادي اهلي المنشأة بهدفين مقابل هدف، والتي استضافها ملعب المراغة.



وفي المباراة الثانية فصل التعادل السلبي بدون اهداف، نتيجة مباراة مركز شباب البلينا امام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، التي جمعت الفريقين بملعب الاول.



وواصل فريق مركز شباب سوهاج صحوته ونجح في تحقيق الفوز علي نظيره فريق نادي ابو تيج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.



وفصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي الشعب بقوص، امام نظيره فريق نادي اخميم، التي اقيمت علي ملعب الاخير.



وانتهت مباراة فريق نادي قفط امام نظيره فريق نادي مكة المكرمة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، والتي استضافها ملعب نادي قفط.



الترتيب



1_البداري 24 نقطة

2_اخميم 24 نقطة

3_شبان المراغة 23 نقطة

4_المراغة20 نقطة

5_اهلي المنشاة 19 نقطة

6_نادي قفط 18 نقطة

7_ابوتيج17 نقطة

8_شباب البلينا 16 نقطة

9_شباب سوهاج 15 نقطة

10_شعب قوص 14 نقطة

11_نادي الرحلات 11 نقطة

12_مكة المكرمة8 نقاط