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الإمارات.. أيادي تحمل الاستقرار للصومال (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
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كشف فيديوجراف بأن الإمارات عملت  على مدار السنوات الأخيرة على تحقيق الاستقرار للصومال.

 

وأوضح الفيديوجراف بأن  أبو ظبي دعمت الدولة الإفريقية على المستوى العسكري والإنساني و دعمت الجيش الصومالي ليقدر على مواجهة الإرهاب وظاهرة القرصنة.

 

وكشف بأن الإمارات تدعم عملية السلام بشكل مستمر في الصومال وذلك من خلال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة لشعب الصومال   في ازمتها الأخيرة الناتجة عن الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.

 

وجاء دعم الامارات إلى التحلي بضبط النفس لتحقيق طموحات الشعب حيث دعمت جهود إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

 

وأشار بأن   الهلال الأحمر الإماراتي موجود في الصومال منذ ٢٠ عام و يعمل على تقديم المساعدات بشكل مستمر في كافة الأزمات.. كل هذا دفع الصوماليين للدفاع عن الإمارات بعد تصريحات وزير إعلامها.

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