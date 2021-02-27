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وصفة طبيعية للحفاظ على صبغة الشعر.. جربيها

السبت 27/فبراير/2021 - 06:21 م
صبغة الشعر - صورة أرشيفية
صبغة الشعر - صورة أرشيفية
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تفشل الكثير من السيدات في الحفاظ على لون صبغة الشعر، والحصول على النتيجة المطلوبة، لذلك يقدم موقع "لافام" وصفة طبيعية للحفاظ على صبغة الشعر.

وصفة طبيعية للحفاظ على صبغة الشعر

للعناية بالشعر المصبوغ، من الضروري اختيار مستحضرات العناية ذات الجودة العالية والمخصصة فقط للشعر المصبوغ، لا سيما الشامبو والبلسم، وكذلك الحرص على استخدام أفضل أنواع الصبغات، التي تعد الأقل ضرراً للشعر. إضافة الى ذلك، احرصي على ترطيب شعرك المصبوغ بعد كل مرة تغسلينه فيها، بكريم الترطيب الملائم، مما يمنع جفاف شعرك ويحافظ على لمعانه وحيويته.

عند غسل شعرك المصبوغ، احرصي على عدم استخدام المياه الساخنة، فهي تسبب جفاف الشعر وتغير لون الشعر، واستبدليها بالماء الدافئ أو البارد، فهو يعمل على الحفاظ على لون شعرك ويحد من جفافه وتقصفه. من جهة أخرى، حاولي عدم الإكثار من غسل الشعر، بحيث تكتفين بمرتين في الأسبوع فقط.

من الضروري ألا تعرّضي شعرك لأشعّة الشمس لفترة طويلة، فهي تساهم في جفافه وتبدّل لونه وتجعله باهتاً. ومن المفضل ايضاً، استخدام الكريمات المخصصة لحماية الشعر من الأشعة الشمسيّة الضارّة.

وصفة مذهلة للعناية بالشعر المصبوغ

اهرسي حبة ناضجة من الأفوكادو وحبة أخرى من الموز، وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. 

حركي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك وفروة رأسك. 

دلكي فروة رأسك جيداً ولفي شعرك بمنشفة دافئة. 

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة. 

بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة التقليدية.

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