عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو مويسماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق الأحمر والتي من المقرر أن تخوض مباراة طلائع الجيش غداً الأحد بالجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي :-





حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.





خط الدفاع : ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدر بانون، محمد هاني، محمود وحيد، سعد سمير.





خط الوسط : عمرو السولية ، حمدي فتحي، أليو ديانج ، أكرم توفيق، محمد مجدي افشة، محمود عبدالمنعم كهربا

حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.





خط الهجوم : جونيور أجايي، والتر بواليا، محمد شريف، مروان محسن



