حياة كريمة: التخطيط ادرجت المبادرة ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة (فيديو)





أوضحت رئيس قسم العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، أن وزارة التخطيط قامت بادراج مبادرة حياة كريمة ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة.



قالت شانا مسعود، رئيس قسم العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا، ورفع كفاءة مستوى المعيشة.وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن المبادرة تقوم على أكثر من محور منها تحسين مستوى البنية التحيتة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية، والتمكين الاقتصادي، موضحة أنهم يستهدفون 51 مركز على مستوى 20 محافظة خلال المرحلة الثانية من المبادرة.