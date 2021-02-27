Advertisements

حياة كريمة: التخطيط ادرجت المبادرة ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 06:40 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت شانا مسعود، رئيس قسم العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا، ورفع كفاءة مستوى المعيشة.
وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن المبادرة تقوم على أكثر من محور منها تحسين مستوى البنية التحيتة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية، والتمكين الاقتصادي، موضحة أنهم يستهدفون 51 مركز على مستوى 20 محافظة خلال المرحلة الثانية من المبادرة.


أوضحت رئيس قسم العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، أن وزارة التخطيط قامت بادراج مبادرة حياة كريمة ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و 23 دقيقة

حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية

منذ ثلث ساعة

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ 33 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)

منذ 40 دقيقة

ميسي يقضي على إشبيلية بالهدف الثاني (فيديو)

منذ 17 دقيقة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ يوم

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

منذ نصف ساعة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:48 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

06:01 م

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»