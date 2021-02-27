عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)





وبهذا الهدف يصل رصيد مصطفى للهدف الخامس منذ انتقاله للعملاق التركي في مباراته السادسه مع فريقه الجديد.





وشهدت الأيام الماضية العديد من التقارير التي تتحدث عن مفاوضات من جانب بعض الأندية في الدوري الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري.













أحرز الدولي المصري مصطفى محمد نجم نادي الزمالك المعار لفريق جالاتا سراي التركي، هدف فريقه الثاني في المباراة المقامة حاليا ضد فريق ايرزروم سبورت في الدوري التركي.الفيديو