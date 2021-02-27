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عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

السبت 27/فبراير/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،10 لاعبين من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدا الأحد، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري.

وخرج من قائمة الأهلي كلا من:

وليد سليمان، وعلي معلول، وصلاح محسن، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود، محمود متولي للإصابة، وحمزة علاء, ورامي ربيعة، وأحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية، وناصر ماهر لعدم جاهزيته من الناحية الفنية.

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