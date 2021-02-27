الصحة تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية لـ كورونا



قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، أن هناك مفاوضات لتصنيع اللقاحات في مصر مع الجانب الهندي، والجانب الصيني، لافتة إلى أن تحديد فئة القادرين للحصول على لقاح كورونا يعتبر جزء من المشاركة المجتمعية، وأي شخص غير قادر يتم دراسة الحالة وعن طريق صندوق تحيا مصر سيتم تغطية جميع غير القادرين للحصول على اللقاح.



ونوهت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، بأن إقرار الحصول على اللقاح تعتبر يعتبر موافقة مستنيرة وهذا ليس جديدا، حيث أن كل الدول تأخذ موافقات والمواطن لديه حرية في القرار سواء بالموافقة أو الرفض في الحصول على التطعيم.



وأكدت مستشارة وزيرة الصحة، أننا تخطينا ذروة الموجة الثانية للوضع الوبائي، ولكننا أفضل من دول أخرى، خاصة مع وعي المواطنين والتزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وأن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولذلك لابد عليهم أخذ اللقاح.

