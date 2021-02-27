Advertisements

الصحة تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية لـ كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، أن هناك مفاوضات لتصنيع اللقاحات في مصر مع الجانب الهندي، والجانب الصيني، لافتة إلى أن تحديد فئة القادرين للحصول على لقاح كورونا يعتبر جزء من المشاركة المجتمعية، وأي شخص غير قادر يتم دراسة الحالة وعن طريق صندوق تحيا مصر سيتم تغطية جميع غير القادرين للحصول على اللقاح.

ونوهت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، بأن إقرار الحصول على اللقاح تعتبر يعتبر موافقة مستنيرة وهذا ليس جديدا، حيث أن كل الدول تأخذ موافقات والمواطن لديه حرية في القرار سواء بالموافقة أو الرفض في الحصول على التطعيم.

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة، أننا تخطينا ذروة الموجة الثانية للوضع الوبائي، ولكننا أفضل من دول أخرى، خاصة مع وعي المواطنين والتزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وأن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولذلك لابد عليهم أخذ اللقاح.

أخبار تهمك

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)

منذ 38 دقيقة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ أقل من ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:48 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

06:01 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»