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عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور
السبت 27/فبراير/2021 - 06:50 م
الفجر الرياضي
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سجل مصطفي محمد نجم منتخب مصر وفريق الزمالك المعار إلى جالطة سراي الهدف الثاني له ولفريقه أمام إيرزوروم سبور، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.
وأحرز مصطفي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول من تسديدة صاروخية سكنت شباك فريق إيرزوروم سبور، ثم تمكن من مضاعفة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني له ولفريق في الدقيقة 45.
ويُعد هذا هو الهدف السادس لمصطفي محمد مع الفريق التركي منذ انتقاله إلى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك.
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