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منافس الأهلي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأحمر في دوري أبطال أفريقيا
السبت 27/فبراير/2021 - 06:53 م
محمد الصو
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وصلت عصر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتا كلوب الكونغولي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء وصول الفريق الكونغولي إلى القاهرة في وقت مبكر قبل اللقاء، من أجل التعود على أجواء القاهرة خاصةً أن الفريق غير مرتبط بمباريات محلية في الوقت الحالي.
وكان فيتا كلوب حقق فوزًا على المريخ السوداني، خارج بلده برباعية مقابل هدف وحيد، بينما خسر الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.
ومن المقرر أن يحل فيتا كلوب ضيفًا على الأهلي، في التاسعة مساء يوم 6 مارس المقبل، على ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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