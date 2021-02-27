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خالد الجندي يحذر من صفحات مزورة باسمه.. وهذه نصيحته قبل شهر رمضان (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 06:57 م
شيماء حسن
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حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسمه تروج أخبار أو استغاثات لمسؤولون في الدولة، لافتا إلى أن لا يملك إلا حسابا واحد موثق من قبل إدارة الفيس بوك.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "أنا اظهر يوميا على الهواء ولا احتاج إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة باى مسئول وان كان الأمر كذلك فهو سهل على من خلال منبرى هنا بالقناة".

وأضاف: "الهدف من صفحتي هو التفاعل مع الجمهور، فالبعض يروج لأخبار وينسبوها لى كذبا وزورا، وهذه سمات وأساليب المنتمين للإسلام السياسي".

ومن ناحية أخرى وجه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نصيحة إلى المصريين مع اقتراب شهر رمضان، مستطردًا (معقولة رمضان جاي وأنت مش ناوي توب إلا قبل بعد إعلان هلال شهر رمضان، متعرفوش تعملوا تشريف لرمضان تستقبلوا فيها".
وأضاف "من يتوقع الموت في أي لحظة، كل يوم نفقد عزيز وغالي، هل تستقبله بحالة التراخي وتقاعسك عن الصلاة مفيش ختامات قرآن مفيش صلة ارحام مفيش طاعات، استقبله بما يليق برمضان".

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