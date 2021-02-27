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أحمد ياسر ريان يجري جراحة في يده

السبت 27/فبراير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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خضع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، إلى جراحة خلال الساعات الماضية.

وأجرى اللاعب، جراحة صباح اليوم في يده استلزمت تركيب مسمار فى مرفق اليد بعد شكواه من الإصابة فى المرفق منذ فترة.

وحرص نادر شوقي وكيل اللاعبين، على نشر صورة للاعب داخل المستشفى قبل إجراء العملية الجراحية عبر "ستوري" حسابه على موقع إنستجرام، وعلق قائلا، "سلامات يا ريان".

ومن المنتظر أن يحصل ريان على راحة سلبية من تدريبات فريقه غدٍ، على أن يستأنف تدريباته بداية من يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لمنافسات الدوري المصري.

وكان ريان رحل من صفوف الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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