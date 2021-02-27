وصفة جديدة لتحضير بيتزا الفريدو بالدجاج

اليوم يستعرض معكم موقع "لافام"، طريقة جديدة من طرق البيتزا، وهي طريقة تحضير بيتزا الفريدو بالدجاج.





مقادير بيتزا الفريدو بالدجاج





- الطماطم الكرزية : 15 حبة

- عجينة البيتزا : مقدار "جاهزة"

- الزبدة : 65 جم

- 120 ملليلترًا من الكريمة

- جبن البارميزان : 70 جم "مبشور"

- بقدونس : ملعقة كبيرة "مفروم"

- الفلفل الاحمر الحار : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- السبانخ : 100 جرامًا "مجمد ومذوب"

- جبن موزاريلا : كوب "مبشور"

- صدر الدجاج : 1 صدر

- زيت الزيتون : حسب الحاجة

- الثوم : فصّان "مهروس"





طريقة تحضير بيتزا الفريدو بالدجاج





قطّعي الطماطم الكرزية إلى أنصاف.





ضعي العجينة في صينية مغلّفة بورق زبدة.





في قدر ضعي الزبدة والكريمة واتركي المزيج على النار حتى يتجانس.





أضيفي جبن البارميزان والبقدونس ثمّ نكّهي بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار بحسب رغبتك.





اتركي المزيج على النار حتى يغلي ثمّ إمرغيه بالتساوي على وجه العجينة.





وزّعي السبانخ ثمّ الطماطم الكرزية.





وأخيراً أنثري جبن الموزاريلا.





قطّعي الدجاج إلى شرائح.





ادهني شواية بالقليل من الزيت وأضيفي إليها الثوم.





زيدي شرائح الدجاج ونكّهي بالملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة.



